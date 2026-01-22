Mi ha parlato di suo marito in Iran… Bianca Balti in lacrime | il racconto shock sulle proteste – Il video

Bianca Balti ha condiviso un momento di forte emozione, raccontando le parole della segretaria iraniana del suo oculista a Los Angeles. Dopo aver ascoltato le testimonianze sulla difficile situazione in Iran, la modella si è lasciata andare a un video sincero e compassionevole. Questo episodio evidenzia l’impatto delle proteste e delle tensioni nel paese, portando alla luce le storie di chi vive in prima persona questa realtà.

Dopo una chiacchierata con la segretaria iraniana del suo oculista a Los Angeles, Bianca Balti si è seduta sulle scale fuori dallo studio medico e ha registrato un video visibilmente commossa per raccontare quello che aveva appena ascoltato sulla situazione in Iran. La donna le ha descritto cosa sta vivendo il marito a Teheran: «Se scendi in strada ti sparano, se finisci all’ospedale ferito vengono a ucciderti lì». La segretaria non immaginava che la modella avesse profili seguiti da milioni di follower. Così la modella ha trasformato quella conversazione privata in un appello per sensibilizzare tutti i suoi fan.🔗 Leggi su Open.online

Lacrime e voce spezzata: il drammatico appello di Bianca Balti per l'IranBianca Balti ha espresso un sincero appello riguardo alla situazione in Iran, evidenziando con emozione le difficoltà e le tensioni nel paese.

Leggi anche: Bianca Balti: «La psico-oncologa mi ha salvato la vita». Il racconto sincero della rinascita dopo il tumore

