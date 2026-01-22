Mezzo chilo di hashish 3 mila euro in camera e alloggio al b&b in stazione | 41enne in carcere

Martedì 21 gennaio, durante un controllo nel Parco di Villa Querini a Mestre, la polizia locale di Venezia ha fermato un uomo di 41 anni trovato in possesso di circa mezzo chilo di hashish, 3.000 euro in contanti e alloggio presso un B&B vicino alla stazione. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. La vicenda evidenzia l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Raggiunto l'uomo, un 41enne della Tunisia, gli operatori lo hanno riconosciuto come persona sospettata di essere dedita allo spaccio e hanno anche visto un anomalo rigonfiamento all’interno dei guanti che indossava. Invitato a rimuoverli per un controllo più approfondito, l’uomo è stato sottoposto a una prima perquisizione personale, che ha consentito di trovare due barrette di hashish per un peso di circa 80 grammi. Contestualmente è stata richiesta la collaborazione dell’unità cinofila anti-droga. Portato al Comando generale della polizia locale, l'uomo è stato identificato come un 41enne già gravato da precedenti di polizia, sempre per spaccio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Droga in carcere, mezzo chilo di hashish nascosto nella carne sottovuoto Leggi anche: Mezzo chilo di hashish. Studente arrestato La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Controllo di routine a Cepagatti diventa operazione antidroga: arrestato 24enne trovato con mezzo chilo di hashish; Nervoso durante i controlli: in casa nasconde mezzo chilo di hashish; Blitz nella casa della droga: 24enne arrestato con mezzo chilo di hashish; Blitz antidroga a Traversetolo: 24enne arrestato con oltre mezzo chilo di hashish. Blitz antidroga a Traversetolo: 24enne arrestato con oltre mezzo chilo di hashishL'indagine dei carabinieri di Traversetolo è iniziata durante i controlli sui giovani consumatori di droga durante le feste natalizie: diversi giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantit ... gazzettadiparma.it Mezzo chilo di droga in garage a Castorano: nei guai pregiudicato già sotto misura alternativaTrovati oltre 400 grammi di hashish e 40 di cocaina durante una perquisizione domiciliare. L’uomo era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali ... lanuovariviera.it Sequestrati oltre mezzo chilo di stupefacenti e 179 petardi illegali. Il giovane, già ai domiciliari, trasferito in carcere - facebook.com facebook San Sperate, fermati su un auto a noleggio con mezzo chilo di droga: arrestati due giovani x.com

