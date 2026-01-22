Nel 2023, Mezzetti ha sottolineato come, dopo la decisione di uscire dalla Fiera presa alcuni anni fa, ora sia importante valorizzare la struttura e il suo ruolo nel contesto locale. Questa fase rappresenta un’occasione per ripensare al futuro della Fiera di Modena, concentrandosi sulla sua potenzialità di contribuire allo sviluppo economico e culturale della città.

Un paio di anni fa il Comune di Modena, la Provincia e la Camera di Commercio decisero di uscire dalla Fiera. Le cose sono cambiate e la Fiera di Modena non vuole essere una meteora, ma una realtà pronta a consolidarsi sempre di più nel corso dei prossimi anni: "Oggi (ieri, ndr) abbiamo presentato una prima parte degli eventi di questo 2026 – il commento del sindaco Massimo Mezzetti in conferenza stampa–, abbiamo attuato un piano politico per rivalorizzare la Fiera. Nel 2023 Comune e Provincia decisero di uscire, e questo ha significato non partecipare alle scelte che sono state fatte successivamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzetti punge Muzzarelli: "Fiera, nel ’23 si decise di uscire. Ora valorizziamo la struttura"

Leggi anche: Eccellenza/3. Tracollo Formigine, ora mister Mezzetti rischia

Leggi anche: La tradizione "regna" nel fine settimana con la Fiera di San Martino, il Palio della Piada e la Fiera dei Sapori

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mezzetti punge ancora Muzzarelli: Prima serve una visione di città. Poi si approvano i piani privatiSono sei su sette le manifestazioni di interesse che l’amministrazione ha ritenuto di rilievo pubblico. Le aree di via Emilio Po, via Nobili, ex Corradini in via Cesare Costa, ex Direzionale ... ilrestodelcarlino.it

Rifiuti, Mezzetti non ci sta. Stoccata a Muzzarelli: Extra-costi ereditatiPolemica con Paldino sui cassonetti, ma il convitato di pietra è l’ex sindaco I 4 milioni di spesa in più del 2023 sono stati caricati nel piano del 2025. I 4 milioni di extracosti che il sistema ... ilrestodelcarlino.it