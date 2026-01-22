Metti le monodosi togli le monodosi

Per anni ci siamo sentiti dire che le monodosi fossero più igieniche, sicure e facili da gestire. Tuttavia, è importante considerare anche le alternative, valutando pro e contro di entrambe le soluzioni. In questa analisi, esploreremo i vantaggi e gli svantaggi delle monodosi e delle loro controindicazioni, offrendo una panoramica equilibrata per aiutare a fare scelte informate.

Per anni ci siamo sentiti dire il contrario: meglio la monodose, più igienica, più sicura, più controllabile. Nei ristoranti, negli hotel, nei bar ciotole di bustine di ketchup e maionese, mini bottigliette di olio, flaconcini di shampoo allineati come soldatini nei bagni. Poi è arrivata la pandemia, e quel modello è diventato non solo accettabile, ma desiderabile. La monodose come presidio sanitario, come rassicurazione. Oggi, improvvisamente, lo scenario si ribalta: le stesse monodosi di plastica diventano un problema, un eccesso, un rifiuto inutile. Dal 2026 il regolamento europeo sugli imballaggi ne prevede infatti il superamento progressivo, da mettere in atto entro il 2030, in nome della riduzione dei rifiuti e dell'impatto ambientale.

