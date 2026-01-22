Metro interrotta per un guasto a Milano | Atm attiva i bus sostitutivi

A Milano, la linea M1 della metropolitana è stata temporaneamente interrotta a causa di un guasto che ha interessato la linea per circa trenta minuti. Per garantire la mobilità dei cittadini, Atm ha attivato servizi di autobus sostitutivi lungo il tratto interessato. La ripresa normale del servizio è prevista appena risolto il problema tecnico.

La linea rossa della metropolitana di Milano, la M1, è stata parzialmente chiusa per un guasto durato circa trenta minuti. L'inconveniente si è verificato giovedì mattina, attorno alle 11. Il tratto coinvolto è quello tra le stazioni San Leonardo e Rho Fiera, come indicato da Atm sui propri.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Chiude una tratta della metro B per rifare i binari: tutte le informazioniI lavori sono stati programmati nel week end per limitare al minimo i disagi. Dalle ore 21 del 30 gennaio alle 5.30 del 2 febbraio, la circolazione dei treni della metro B e B1 sarà interrotta nella ...

Metro B e B1 chiuse a Roma: stop da San Paolo a Rebibbia/Jonio (e viceversa) dalle 21 del 30 gennaio alle 5.30 del 2 febbraioLo stop dovuto a lavori di manutenzione dei binari. Il servizio sarà sostituito da navette

Ancora una giornata di passione per gli utenti della metropolitana di Roma: la linea B è stata interrotta dalle 15.45 per circa trenta minuti nella tratta tra Piramide e Laurentina per un ramo spezzato che è finito sulla linea aerea di alimentazione.