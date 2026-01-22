Metro ferma e treni limitati il weekend nero per raggiungere l' aeroporto di Fiumicino

Durante il prossimo weekend, i servizi ferroviari verso l'aeroporto di Fiumicino subiranno limitazioni e sospensioni, causando possibili disagi per i viaggiatori. Le corse saranno ridotte o ferme, rendendo difficile pianificare gli spostamenti in modo efficace. È consigliabile verificare gli orari aggiornati e considerare alternative di trasporto per evitare inconvenienti durante questo periodo.

Sarà un weekend da incubo per gli utenti che vogliono raggiungere con il treno l’aeroporto di Fiumicino. Tra i lavori di manutenzione dei binari per la metro B e quelli per la realizzazione della stazione Pigneto, andare e tornare dal Leonardo Da Vinci il 31 gennaio e il 1° febbraio non sarà.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lavori per la fermata Pigneto: modifiche alla circolazione dei treni anche per Fiumicino-Aeroporto

