Meteo Roma del 22-01-2026 ore 19 | 15

Il 22 gennaio 2026 a Roma si prevede una giornata caratterizzata da nuvole diffuse e temperature in lieve calo, con assenza di precipitazioni significative. Il cielo rimarrà coperto nel corso della giornata, mantenendo condizioni di tempo asciutto, mentre le temperature massime si attestano su valori moderati. La situazione meteorologica si presenta stabile, con variazioni minime rispetto ai giorni precedenti, garantendo una giornata generalmente tranquilla.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche in pente localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali melanotte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 01-01-2026 ore 19:15Il 1° gennaio 2026 a Roma si prevede un clima stabile, con prevalenza di cielo sereno durante tutta la giornata.

Meteo Roma del 19-01-2026 ore 19:15Il tempo previsto per venerdì 19 gennaio 2026 in Italia mostra una giornata caratterizzata da molte nuvole su gran parte del territorio.

