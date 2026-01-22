Meteo Roma del 22-01-2026 ore 06 | 15

Il 22 gennaio 2026, il tempo in Italia sarà caratterizzato da molte nuvole e precipitazioni diffuse. Al Nord, piogge deboli e neve oltre gli 800 metri. Al Centro, nuvolosità transitoria con deboli fenomeni su Marche e Lazio. Al Sud, maltempo con piogge intense, temporali e neve oltre i 1000 metri. Le temperature varieranno, con minime in calo al Nord e massime in diminuzione su tutta la penisola.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

