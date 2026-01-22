Ecco le previsioni meteo in Campania per giovedì 22 gennaio 2026. La giornata si presenta caratterizzata da nubi sparse e schiarite, con un miglioramento nel corso della serata. Non sono previste precipitazioni significative, offrendo condizioni generalmente stabili nella regione. Queste informazioni sono utili per pianificare attività all'aperto e restare aggiornati sulle condizioni meteorologiche della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1707m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 22 gennaio 2026

Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 1 gennaio 2026Ecco le previsioni meteo in Campania per giovedì 1 gennaio 2026.

Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 8 gennaio 2026Ecco le previsioni meteo in Campania per giovedì 8 gennaio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Meteo Weekend, svolta in arrivo: cambiano le previsioni per Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio; Bollettino neve, le previsioni in Italia: ecco dove nevicherà nei prossimi giorni; Tregua finita, torna la pioggia: le regioni a rischio e quelle dove arriva la neve; Meteo | Previsioni per domenica 18 gennaio.

Piogge (e freddo) all’orizzonte, la pausa mite sta per finire: cosa dicono le previsioni meteo in ToscanaFiocchi possibili sull’alto Mugello oltre i 600-700 metri e tempo più stabile fino a giovedì 22, poi possibile ritorno delle piogge da venerdì 23 ... lanazione.it

Previsioni meteo, torna la neve anche in bassa quota sulla Pianura Padana. Ecco quandoLeggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, torna la neve anche in bassa quota sulla Pianura Padana. Ecco quando ... tg24.sky.it

Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell’Osmer per la giornata di oggi #meteo facebook