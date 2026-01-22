meteo finisce il ciclone ma arriva nuovo maltempo

L’Italia sta vivendo una fase di transizione nel suo clima, con il maltempo che, dopo aver interessato soprattutto il Sud, si sta attenuando. Tuttavia, le condizioni meteorologiche rimangono instabili e si prevede l’arrivo di nuovi fenomeni, mantenendo alta l’attenzione sulle regioni interessate. È importante seguire gli aggiornamenti per comprendere l’evoluzione delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.

ITALIA – L’intensa fase di maltempo che ha interessato il Sud del Paese nelle ultime ore sta gradualmente perdendo forza, ma l’Italia non potrà ancora tirare un sospiro di sollievo. Secondo le ultime analisi meteo, una nuova serie di perturbazioni è pronta a interessare gran parte della Penisola nei prossimi giorni. Le condizioni più critiche hanno riguardato in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria, colpite da piogge eccezionali, venti tempestosi e mareggiate di forte intensità. In alcune aree montuose e pedemontane gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto valori straordinari, con conseguenze significative sul territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

