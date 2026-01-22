Meteo due perturbazioni tra venerdì e il weekend

Nel fine settimana, il meteo sarà influenzato da due perturbazioni che interesseranno principalmente il Nord Italia. Già da venerdì 23 gennaio, il Veneto sarà coinvolto da una prima perturbazione atlantica, provocando un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le precipitazioni e il calo delle temperature caratterizzeranno questa fase, che si protrarrà nei giorni successivi, influenzando le previsioni meteorologiche del weekend.

Già dalle prime ore di venerdì 23 gennaio il tempo andrà peggiorando sul Veneto per l’arrivo di una prima perturbazione atlantica. Nel corso della giornata, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, il peggioramento entrerà nel vivo, con piogge e rovesci in estensione dalle pianure verso le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Meteo Campania, in arrivo due perturbazioni atlantiche: attese piogge e temporali nel weekend

Meteo, maltempo in vista: attese nuove perturbazioni nel weekendIl maltempo si intensifica con nuove perturbazioni previste nel weekend, confermando l’ingresso di un fronte temporalesco che interessa principalmente il Sud Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Puntata Completa Giovedì 11 Settembre 2025 ep. 389

Argomenti discussi: Meteo Weekend: due Perturbazioni sull'Italia; sabato Neve a bassa quota, Domenica rischio Nubifragi; Meteo Liguria: due perturbazioni atlantiche tra venerdì e il weekend con piogge e neve a quote basse; Due perturbazioni nel weekend: dove arriva la pioggia tra sabato 17 e domenica 18 gennaio; Tempesta in arrivo sull’Italia, forti venti di Scirocco, pioggia e temporali: le previsioni meteo.

Meteo: Weekend segnato da due Perturbazioni(METEOGIORNALE.IT) Il prossimo fine settimana si preannuncia decisamente movimentato e instabile su gran parte ... msn.com

Previsioni meteo: due perturbazioni nel fine settimana, MALTEMPO anche intenso con pioggia e neveDopo la pesantissima ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Sud e le isole maggiori, causando danni estesi lungo le coste e in numerose aree urbane – ampiamente documentati nelle nostr ... inmeteo.net

METEO In arrivo altre perturbazioni con neve a bassa quota al nord e non solo nel fine settimana Le previsioni aggiornate: https://cityne.ws/45nlL - facebook.com facebook

#Meteo, c'è la conferma: tra venerdì e domenica due perturbazioni sull'Italia. Neve in pianura e piogge intense; Margherita Erriu . x.com