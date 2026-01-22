Meteo | da venerdì maltempo in Toscana

Da venerdì, in Toscana, il cielo si presenterà nuvoloso e il tempo si deteriorerà rapidamente a causa di una perturbazione atlantica in arrivo. Le condizioni meteorologiche peggioreranno nel corso della giornata, portando piogge e un calo delle temperature. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le opportune precauzioni per eventuali disagi legati alle condizioni atmosferiche.

"Già dalle prime ore di venerdì il tempo andrà rapidamente peggiorando in Toscana per l’arrivo di una prima perturbazione atlantica. Nel corso della giornata il maltempo entrerà nel vivo, con piogge e rovesci diffusi. Le precipitazioni più consistenti interesseranno le zone settentrionali della.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Torna il maltempo, nuova allerta meteo in Toscana. Ma da lunedì inizierà una ‘novembrata’

Maltempo, bufera di Natale con pioggia, vento e neve: allerta meteo arancione da Toscana a Emilia Romagna e Veneto. Le previsioniLe condizioni meteorologiche previste nelle prossime settimane indicano un peggioramento con maltempo, tra cui pioggia, vento e neve, su diverse regioni italiane.

