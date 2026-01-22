Meteo arriva una nuova perturbazione e forse anche la neve

Le condizioni meteorologiche nella provincia di Monza e della Brianza si modificano nuovamente. Dopo il passaggio del ciclone Harry nel Meridione, una nuova perturbazione si avvicina alla Sardegna e si sposterà in Lombardia. È previsto un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni e, in alcune zone, anche neve. Rimanere aggiornati sulle previsioni è importante per pianificare le attività quotidiane e garantire la sicurezza.

