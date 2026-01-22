Meteo a Roma e Lazio in arrivo la pioggia Possibili nevicate nel weekend

Le condizioni meteorologiche a Roma e nel Lazio si prevedono instabili nel prossimo weekend. Da venerdì 22 gennaio, è prevista una perturbazione atlantica che porterà pioggia e un calo delle temperature. Inoltre, nel corso del fine settimana potrebbero verificarsi nevicate in alcune zone, soprattutto nelle aree più elevate. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle previsioni per prepararsi a eventuali variazioni del tempo.

Che tempo farà nel weekend a Roma? Secondo le previsioni, è prevista pioggia a partire da domani. Infatti, già dalle prime ore di venerdì 22 gennaio il tempo andrà peggiorando sul Lazio, per l'arrivo di una prima perturbazione atlantica. Nel corso della giornata, il maltempo entrerà nel vivo, con piogge e rovesci in intensificazione e in estensione dalle aree centro-settentrionali al resto della regione entro sera. Come riferisce Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo, "precipitazioni più consistenti interesseranno le zone settentrionali del Lazio, dove entro la notte successiva gli accumuli pluviometrici potranno superare i 50–60 mm, mentre sull’Appennino tornerà la neve, mediamente a quote superiori ai 1500 metri".🔗 Leggi su Romatoday.it

