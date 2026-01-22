Messinscena di sentimenti inafferrabili Un melò di famiglia tra palcoscenico e set

22 gen 2026

Non si toglie nulla al pubblico anticipando che questo premiato lavoro (due Oscar europei, film e attore) del 51enne danese Trier è un melò di famiglia normo-drammatico: alla morte della madre due figlie fanno i conti con il padre, celebre regista di stabile assenza, tornato per l’occasione in apparenza con la stessa misura autoreferenziale. La forza, l’interesse e il coinvolgimento, sono nel “come“. Il progetto manipolatorio del padre ( Skarsgard, perfetto anaffettivo) è affidare alla figlia maggiore Nora, attrice teatrale emergente di grande talento (la Reinsve del precedente La persona peggiore del mondo ), il nuovo film, un bilancio (tragico) con il passato di famiglia da girare interamente nella loro villa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

