Non si toglie nulla al pubblico anticipando che questo premiato lavoro (due Oscar europei, film e attore) del 51enne danese Trier è un melò di famiglia normo-drammatico: alla morte della madre due figlie fanno i conti con il padre, celebre regista di stabile assenza, tornato per l’occasione in apparenza con la stessa misura autoreferenziale. La forza, l’interesse e il coinvolgimento, sono nel “come“. Il progetto manipolatorio del padre ( Skarsgard, perfetto anaffettivo) è affidare alla figlia maggiore Nora, attrice teatrale emergente di grande talento (la Reinsve del precedente La persona peggiore del mondo ), il nuovo film, un bilancio (tragico) con il passato di famiglia da girare interamente nella loro villa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Messinscena di sentimenti inafferrabili. Un melò di famiglia tra palcoscenico e set

Leggi anche: Educare ai sentimenti: scuola o famiglia?

Leggi anche: Fine settimana all'insegna della filosofia, dj set e grande jazz sul palcoscenico dell'Area Settebello

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Messinscena di sentimenti inafferrabili. Un melò di famiglia tra palcoscenico e set.

Thomas Shelby (Peaky Blinders) Ho sempre espresso il mio apprezzamento per Peaky Blinders, in particolare per la messinscena ben al di sopra della media seriale. Ebbene, uno dei punti di forza della serie risiede nella caratterizzazione del suo assoluto pr facebook