Messa in sicurezza delle gallerie autostradali chiude il tratto Patti-Brolo

22 gen 2026

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato la chiusura del tratto Patti-Brolo dell'A20 Messina-Palermo per interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle gallerie autostradali. I lavori sono necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della tratta, con tempistiche e modalità che saranno comunicate successivamente. Si consigliano percorsi alternativi e aggiornamenti costanti sulla viabilità.

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha annunciato lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente delle gallerie dell'A20 Messina-Palermo.Prevista la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

