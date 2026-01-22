Messa in sicurezza delle gallerie autostradali chiude il tratto Patti-Brolo

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato la chiusura del tratto Patti-Brolo dell'A20 Messina-Palermo per interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle gallerie autostradali. I lavori sono necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della tratta, con tempistiche e modalità che saranno comunicate successivamente. Si consigliano percorsi alternativi e aggiornamenti costanti sulla viabilità.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.