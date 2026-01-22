Merz scommette su Meloni per mediare tra Ue e Trump Corrispondenze

Merz e Meloni si preparano a incontrarsi a Roma per il vertice tra Italia e Germania, ma intanto le loro posizioni influenzano anche le dinamiche europee. Merz punta sulla figura di Meloni come ponte tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, cercando di favorire un dialogo più stabile e concertato. Questo scambio tra leader riflette le strategie di mediazione e collaborazione in un contesto internazionale in continua evoluzione.

Domani si vedranno a Roma per il vertice intergovernativo tra Italia e Germania. Ma intanto giocano di sponda in Europa. Su Donald Trump, sui dazi e la Groenlandia, la premier Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz condividono una prospettiva comune, diversa da quella, muscolare, del francese Emmanuel Macron. Ne parleranno questa sera in occasione del Consiglio europeo convocato a Bruxelles. Merz vuole evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Lo strumento anticoercizione Ue, il cosiddetto bazooka contro i dazi americani, può essere una leva per le trattative. Ma non è il momento di attivarla. Von der Leyen vuole evitare una guerra commerciale con Trump. La paura di danni economici auto inflitti prevale, come era accaduto un anno fa al momento di decidere la risposta ai primi dazi di Trump. Merz: Meloni ha chiesto due settimane sul Mercosur ma garantisce il sì BRUXELLES - L'Italia ci ha chiesto di rinviare la firma sul Mercosur di altre due settimane, ma la premier Giorgia Meloni ha affermato che, in coordinamento con la Commissione europea, si ... A Berlino aumentano le pressioni sul governo Merz per adottare la misura. Già nei mesi scorsi si stava valutando di introdurre una digital tax al 10%. Ma il cancelliere sembra preferire una maggiore moderazione nella risposta agli Usa.

