Mercosur lo stop dell’Europa L’Europarlamento rinvia | esultano Lega e 5 Stelle Ed è subito flop

L’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur, firmato recentemente in Paraguay, ha incontrato subito una battuta d’arresto a Strasburgo, con il Parlamento europeo che ha rinviato la discussione. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con Lega e 5 Stelle che esultano per il mancato avanzamento. Questo episodio segna un passo indietro nel processo di cooperazione commerciale tra le due aree, evidenziando le tensioni e le sfide in corso.

Strasburgo, 22 gennaio 2026 – Neanche il tempo di festeggiare la firma sabato scorso in Paraguay, che già l' accordo tra Unione europea e Mercosur registra la prima – peraltro largamente annunciata – bocciatura. Con soli dieci voti di scarto, il Parlamento europeo ha infatti approvato una risoluzione con cui chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di valutare la conformità ai trattati comunitari dell'accordo commerciale Ue-Mercosur. Il testo non potrà essere definitivamente ratificato dall'Eurocamera fintanto che la Corte di Lussemburgo non avrà espresso il proprio parere. Potrebbero volerci degli anni.

