Mercosur Confeuro | Ok parlamento Ue su rinvio a Corte Giustizia Spiraglio importante

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare il dossier Mercosur alla Corte di Giustizia, consentendo una valutazione più approfondita dell’accordo. Confeuro commenta positivamente questa decisione, ritenendola uno spiraglio importante per affrontare e rivedere le criticità emerse. Questa scelta rappresenta un passo significativo nel processo di scrutinio e potenziale revisione dell’intesa commerciale tra l’UE e il Mercosur.

Eurocamera rinvia il dossier alla Corte Ue: per Confeuro si apre uno spiraglio per rivedere le criticità dell'intesa.. " Il parlamento europeo ha approvato la richiesta di inviare il testo dell'accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia Ue per un parere legale. Una scelta che sospende di fatto l'iter dell'intesa: per l'attuazione definitiva, il Parlamento europeo dovrà attendere l'esame della Corte, che potrebbe richiedere diverso tempo. E solo successivamente l'Eurocamera potrà esprimersi sulla ratifica finale del trattato. In questo contesto, Confeuro ribadisce con forza la propria contrarietà all'accordo Ue-Mercosur – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei – ma riteniamo questo passaggio uno spiraglio importante nella discussione del trattato.

