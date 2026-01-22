Il Nottingham Forest si è mostrato interessato a Mathias Olivera del Napoli, proponendo un’offerta per il trasferimento. Tuttavia, il club azzurro ha fissato un prezzo che il club inglese valuta come un ostacolo. La trattativa si concentra sulla valutazione di Olivera e sulle condizioni economiche proposte, mantenendo alta l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi per le prossime settimane di mercato.

Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FC Loftus Cheek via dal Milan? Rossoneri avvisati: sirene dalla Premier League! Calciomercato Torino, virata su Jappert per la difesa! A centrocampo l’obiettivo è Prati, ma. Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato! Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. Non riuscivo a smettere.» En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Napoli, il Nottingham Forest vuole Olivera: muro azzurro sul prezzo. Le cifre

Olivera vuole giocare di più, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: su di lui il Nottingham Forest (Pedullà)Mathias Olivera, attualmente al Napoli, potrebbe lasciare il club a gennaio a causa del limitato impiego.

Il Nottingham Forest sta negoziando la cessione di Olivera col NapoliIl Nottingham Forest sta negoziando la cessione di Olivera al Napoli, mentre il futuro del difensore uruguaiano rimane incerto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lang all'addio, Lucca quasi. Ma prima il Napoli si gioca la Champions con gli uomini contati; Doppia cessione in vista per il Napoli, Lang verso il Galatasaray e Lucca al Nottingham Forest: può sbloccarsi il mercato in entrata; Napoli, Lucca tra Nottingham Forest e Pisa: futuro ancora da scrivere. Avanza l'ipotesi Maldini jr; Non solo Lucca, spunta l’incredibile scambio Napoli-Nottingham – Il Mattino.

Mercato Napoli – Lucca, possibile scambio col Nottingham per un ex obiettivo azzurroIl mercato del Napoli si muove con cautela per l'obbligo del parametro zero, quindi per poter entrare qualcuno deve uscire q ... ilnapolionline.com

Napoli, c'è anche il sondaggio del Siviglia per Lucca. Ma il Nottingham Forest è avantiSono ore piuttosto calde per il futuro di Lorenzo Lucca che certamente sarà lontano da Napoli. Il club azzurro ha fretta di chiudere il centravanti. tuttomercatoweb.com

Perché il Napoli deve fare mercato a "saldo zero" Oggi vi spieghiamo cosa significa e perché le big di Serie A si stanno opponendo, leggi l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Sono convinto che se oggi il #Napoli avesse avuto il mercato libero avrebbe presentato un'offerta per l'acquisto di #Lookman e non escludo che possa avvenire in estate perché c'è sempre stato feeling tra il Napoli e Lookman. @DiMarzio x.com