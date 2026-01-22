Sky conferma che l’Inter prosegue con impegno nel tentativo di trattenere Ivan Perisic. La società nerazzurra lavora senza sosta per definire il suo futuro, mentre Marotta nutre ancora speranza di un accordo positivo. In questo contesto, l’attenzione resta alta sulla situazione del giocatore e sulle possibili evoluzioni del mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, arrivano conferme anche da Sky: i nerazzurri continuano a lavorare incessantemente per Ivan Perisic. I dettagli. Nonostante le difficoltà, il mercato dell’Inter resta infuocato. Gianluca Di Marzio ha confermato a Sky Sport che la società nerazzurra non ha affatto abbandonato la pista che porta a Ivan Perisic. Il croato, che compirà 37 anni tra pochi giorni, è l’obiettivo numero uno per rinforzare le fasce di Cristian Chivu, ma la trattativa vive una fase di stallo diplomatico. Mercato Inter, la resistenza del PSV e la spinta di Ivan. Secondo l’esperto di mercato, la situazione è chiara: Il muro olandese: Finora il PSV Eindhoven ha respinto ogni approccio, non volendo privarsi di un elemento così esperto a metà stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, Sky conferma: lavoro incessante per Perisic! Marotta ha una speranza: ecco quale

