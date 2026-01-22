Mercato fermo | bocciata la deroga chiesta da De Laurentiis

Il mercato calcistico rimane ancora bloccato, con la richiesta di deroga avanzata da De Laurentiis respinta. La situazione attuale prevede un periodo di stasi almeno fino a gennaio, senza possibilità di modifiche o aperture straordinarie. La decisione riflette la volontà di mantenere stabilità nel settore, lasciando le tempistiche di eventuali novità in sospeso.

Il tema del mercato resta bloccato e, almeno fino a gennaio, non ci saranno aperture. La linea è chiara: nessuna deroga immediata alle regole, nonostante il pressing del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che aveva chiesto una modifica normativa per intervenire in corsa. Come ricostruisce La Gazzetta dello Sport, l’assemblea di lunedì ha prodotto un risultato numericamente favorevole ma politicamente insufficiente per cambiare lo scenario.“La maggioranza di fatto lunedì ha votato per dire sì alla proposta di De Laurentiis. Per la precisione, 16 sono stati i club favorevoli. Tre invece le società astenute: Inter, Juventus e Roma. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Caso mercato Napoli, secondo Calcio e Finanza, i club contrarti a De Laurentiis si oppongono ad una modifica a mercato iniziatoDurante il consiglio federale straordinario della Figc, tenutosi oggi, è stata respinta la proposta avanzata dal presidente De Laurentiis di modificare le regole di mercato per il Napoli, utilizzando i fondi accantonati.

Sblocco mercato Napoli, secondo Calcio e Finanza, i club contrarti a De Laurentiis si oppongono ad una modifica a mercato iniziatoNella riunione straordinaria del Consiglio Federale FIGC di oggi, è stato confermato il no alla modifica del mercato richiesta dal Napoli e sostenuta da Aurelio De Laurentiis.

