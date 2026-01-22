Mercato del lunedì con le valigie | No al trasloco all’Acquedotto La soluzione? Andare al Kennedy

Il mercato del lunedì a Ferrara si svolgerà regolarmente presso l’area dell’Acquedotto, con una decisione chiara e condivisa da Confesercenti e Anva. Durante una conferenza stampa, i rappresentanti hanno ribadito il no allo spostamento, confermando la preferenza per il trasferimento al Kennedy. La posizione è stata espressa con fermezza, sottolineando l’importanza di mantenere stabile la sede storica del mercato settimanale.

Ferrara, 22 gennaio 2026 – Il trasloco all' Acquedotto non s'ha da fare. Il 'no' perentorio in stile Manzoni da parte di Confesercenti sullo spostamento del mercato del lunedì, è stato ribadito anche ieri, durante una conferenza stampa, dal presidente di 'Anva' Giovanni Finotelli, dal vice Pier Carlo Baglioni e dal coordinatore Luca Callegarini. "Ma la nostra porta è sempre aperta – hanno sottolineato –. Crediamo di essere sempre stati collaborativi con l'amministrazione. Il nostro obiettivo è trovare una soluzione affinché non scompaia una tradizione, che risale addirittura al 1898".

