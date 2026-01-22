Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi a Pisa | chiusi Ponte di Mezzo e Lungarni

Il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi si svolgerà a Pisa domenica 25 gennaio, con modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle zone di Ponte di Mezzo e Lungarni Nord. Le aree interessate resteranno chiuse dalle ore 6, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento. Si consiglia di pianificare anticipatamente gli spostamenti e di rispettare le indicazioni temporanee per evitare disagi.

In occasione del mercato straordinario organizzato dal consorzio 'Gli ambulanti di Forte dei Marmi', previsto per domenica 25 gennaio, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nella zona dei Lungarni Nord, di Ponte di Mezzo e nelle strade limitrofe dalle ore 06.00 fino.

