mercatellese con merito

La Mercatellese si distingue nel girone di ritorno di Prima categoria, con sette vittorie nei primi novanta minuti di gioco. Tra i risultati più significativi, la vittoria sulla capolista Falco Acqualagna, insieme a successi della Maior contro il Pantano e del Marotta Mondolfo a Peglio. Questi risultati testimoniano l’impegno e la crescita delle squadre locali nel campionato.

Sette vittorie nei primi novanta minuti di gioco del girone di ritorno in Prima categoria. Tra queste quella della Mercatellese sulla capolista Falco Acqualagna, a della Maior con il Pantano e del Marotta Mondolfo a Peglio. La classifica a seguito delle sconfitte delle prime due rimane tale e quale, con la Falco Acqualagna prima e 34 e il Pantano secondo a meno 3, con quest’ultimo però raggiunto dal volitivo Atletico Mondolfo. Ultima il Csi Delfino. Fluida e corta la graduatoria per evitare i playout. I numeri. Solo un pareggio nell’ultimo weekend. Pochi i gol: 15, 1 in meno del turno precedente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

