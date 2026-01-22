C’è fermento a Spoleto. E no, non si tratta di un caso da risolvere o di un mistero da svelare in pieno stile Don Matteo. Questa volta il pericolo ha un volto ben preciso: quello dei genitori del Capitano Martini. L’improbabile coppia sta per piombare in città per festeggiare il fidanzamento del figlio con Giulia. Fin qui tutto romantico, se non fosse che mamma e papà hanno un piccolo problema: non riescono proprio a stare nella stessa stanza senza litigare. Anzi, meglio proprio che non si vedano. Mai. Per nessun motivo. Ed è qui che entra in scena il nostro eroe improbabile: il maresciallo Cecchini, che dovrà fare i salti mortali per tenere separati i due vulcani. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mentre Maria è in pericolo, la missione di Cecchini è gestire i genitori del Capitano: le anticipazioni della terza puntata di "Don Matteo 15" stasera in tv

Don Matteo 15, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio: Cecchini vuole aiutare il Capitano a tutti i costiEcco le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 15, in programma giovedì 22 gennaio alle 21:30 su Rai1.

Don Matteo 15, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioniStasera in tv, su Rai 1, va in onda la terza puntata di

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: IL MIRACOLO PERUGINO DELLA MADONNA DI MONTELUCE; Verissimo-Toffanin che boom, Masterchef non scalda solo i fornelli. Mentre Maria De Filippi e Zelig... - Non solo ascolti tv, classifica dei programmi social; Teatro Coccia, Novara - Inaugurazione Stagione 2026 - Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 Gennaio MACBETH di Giuseppe Verdi - Direttore JORDI BERNÀCER, Regia DANIELE PISCOPO; Quando la parola diventa visione: l’Apparizione della Vergine a San Bernardo di Filippino Lippi.

Anna Maria, suora di clausura a 30 anni (mentre i monasteri si svuotano): «Non sono un angelo, tra queste mura mi sento me stessa»Ripubblichiamo l’intervista di Elisabetta Andreis alla suora di clausura Anna Maria, una delle più apprezzate dalle nostre lettrici e dai nostri lettori nel 2025. Ogni tanto le tremano le mani. Non è ... milano.corriere.it

La Promessa anticipazioni 7 gennaio: Manuel sparisce dalla tenuta e Maria rischia grossoEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La tragedia di Jana lascia ferite profonde, Manuel scompare senza lasciare traccia, mentre Maria è stremata dal dolore. La Promessa sarà ... movieplayer.it

A volte l’amore per un animale supera ogni paura. Lo sa bene Juliana, che a Viamão, in Brasile, non ha esitato un istante quando ha visto il suo cane Maria in pericolo. Avvolta in una coperta, si è lanciata contro uno sciame di api africanizzate per proteggere l - facebook.com facebook