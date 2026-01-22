Mentre il ciclone Harry devasta l’Italia a Davos fanno a gara a chi è più negazionista climatico

Mentre il ciclone Harry colpisce duramente le regioni del Sud Italia, causando ingenti danni, a Davos si assiste a un acceso confronto tra figure pubbliche sulla questione climatica. Da Trump a Milei, alcuni rappresentanti sembrano minimizzare la responsabilità dei cambiamenti climatici, in contrasto con le evidenze scientifiche e le necessità di intervento rapido. Un contesto che evidenzia le tensioni tra realtà ambientale e posizioni negazioniste a livello globale.

Da Trump a Milei, al World Economic Forum, è andato in scena il festival dei negazionisti climatici. Nel frattempo, Calabria, Sicilia e Sardegna erano devastate dal ciclone Harry, e dovranno far fronte a miliardi di danni. Ma di climate change, ormai, è vietato parlare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ciclone Harry devasta il Messinese: voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – VideoIl passaggio del ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Messinese, con una voragine aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

Italia del Sud nella morsa del maltempo, paura per il “ciclone Harry”: la tempesta più grave da vent’anniIl Sud Italia si trova sotto pressione a causa del maltempo causato dal ciclone Harry, considerato il più intenso degli ultimi vent’anni.

Ciclone Harry, il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre avvisa del maltempo in Sicilia in diretta FacebookIl maltempo in Sicilia non dà tregua: il ciclone Harry ieri ha causato danni e paura. Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa ... ilmattino.it

Ciclone Harry in Sicilia, il video dell’ambulanza travolta mentre presta soccorsoIn Sicilia un’ambulanza intervenuta per soccorrere un’auto finita in una voragine è stata ribaltata da un’onda anomala durante il passaggio del ciclone Harry ... virgilio.it

Domani il ministro della Protezione civile in Sicilia nelle zone colpite dal ciclone Harry facebook

Ciclone Harry, il giorno dopo: la devastazione a Riposto (e non solo) è l’eccezione che diventa regola in territori sempre più fragili x.com