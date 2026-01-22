Nel panorama politico italiano, il governo di Giorgia Meloni si inserisce in un contesto di competizione tra alleati. Forza Italia e Lega si contengono una posizione di rilievo, oscillando tra l’8 e il 9 per cento nei sondaggi. Questa dinamica, simile a una sfida interna, evidenzia come le forze di maggioranza si confrontino per consolidare il proprio ruolo nel quadro politico nazionale.

Sarà un po’ la sindrome da derby interno, quella lotta per il secondo posto che vede Forza Italia e Lega ballare intorno a quota 8-9 per cento, e una settimana è avanti l’uno una settimana è avanti l’altro. Sarà per quello che non sempre i rapporti tra i due “soci minori” della coalizione (che poi tanto minori non sono) nascondono un latente bradisismo. Al di là infatti della distanza originaria tra un partito liberale ed europeista come Forza Italia e uno sovrasta come il Carroccio, sono diverse le questioni che ultimamente stanno creando qualche frizione tra Salvini e Tajani. C’è la vicenda della possibile designazione del sottosegretario leghista Federico Freni alla Consob che Forza Italia ha mostrato di non gradire troppo, c’è la copiosa infornata di nomine in arrivo a primavera che scatena i consueti e contrapposti appetiti dei partiti, c’è insomma una bella fetta di potere e di sottopotere da distribuire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni governa la competizione tra alleati

Meloni, cambiano gli equilibri politici dopo le regionali del Sud

Argomenti discussi: Nuova Strategia italiana per l’Artico, il messaggio del Presidente Meloni; Giorgia Meloni in Giappone, domani incontra Takaichi: Difendiamo diritto internazionale; Italia-Giappone, 160 anni di visione. E di futuro. Editoriale congiunto Meloni-Takaichi; Meloni in Giappone: asse strategico Roma-Tokyo su sicurezza, economia e nuove tecnologie.

Dietro al duello con la premier la competizione tra dem e M5SIn apparenza è una sfida dei leader delle due maggiori forze d’opposizione a Giorgia Meloni. In realtà, a guardare bene, la piccola gara su chi duellerà verbalmente con lei alla festa di FdI a Roma ... corriere.it

L’indecisione tra la segretaria del Pd e il leader dei Cinquestelle trasforma la leadership della sinistra in un rebus irrisolvibile. E aiuta la premier a scacciare un po ...La trovata di Giorgia Meloni – pensare di sostituire al confronto tra lei e Elly Schlein quello tra Elly Schlein e Giuseppe Conte – è stata un mix di infantilismo e di maleducazione politica che come ... linkiesta.it

500.000 firme raggiunte per dire NO alla volontà del governo Meloni di assoggettare la giustizia e la magistratura al potere di chi governa. Un importante traguardo per la democrazia, un grande risultato per la difesa della nostra costituzione. - facebook.com facebook

Per anni Meloni e Salvini hanno usato tassisti, agricoltori e balneari come un ariete contro i governi “nemici”, come un megafono contro Draghi, contro Bruxelles, contro “i poteri forti”, contro “i tecnocrati”, contro “quelli che vogliono liberalizzare tutto”. Li hanno c x.com