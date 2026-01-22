Melissa Acani ritrovata | sta bene la 22enne scomparsa da Livigno a dicembre

Melissa Acani, la giovane di 22 anni scomparsa da Livigno il 3 dicembre, è stata ritrovata e sta bene. La notizia è stata confermata dopo settimane di preoccupazione, portando sollievo alle persone coinvolte. La sua scomparsa aveva generato molta attenzione, ma ora si può finalmente dare una notizia positiva e rassicurante sulla sua sorte.

Il lieto fine è arrivato in televisione, nella serata di mercoledì, dopo settimane di apprensione. Melissa Acani, 22 anni, scomparsa il 3 dicembre scorso dopo essersi allontanata in circostanze allarmanti dalla provincia di Sondrio, è stata ritrovata e sta bene.

