Medicina graduatoria completata La Statale fra i tre atenei più scelti

È stata completata la graduatoria per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La Statale si conferma tra i tre atenei più scelti dagli studenti che hanno partecipato alla seconda fase di selezione, relativa alle sedi disponibili. Questa fase ha riguardato coloro che hanno frequentato il semestre aperto, contribuendo a delineare le preferenze degli aspiranti professionisti nel settore sanitario.

Si chiude la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. In Lombardia, dopo la prima fase di immatricolazione, erano rimasti una ventina di posti dei 707 a livello nazionale. La Statale di Milano (che aveva appena sette posti da riassegnare su 566) è stata indicata come prima scelta da 307 persone. È sul podio degli atenei più scelti in questa seconda fase, al terzo posto dopo La Sapienza-Policlinico (463 preferenze) e l’Università Federico II di Napoli (363 preferenze). Seguono Padova (244) e Torino (227). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

