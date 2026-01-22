Firenze si conferma come una delle città più richieste per la formazione in Medicina, con un alto numero di iscritti e graduatorie spesso complete. La presenza di un’istituzione universitaria di rilievo contribuisce a mantenere la città tra le mete preferite dagli studenti italiani. La domanda elevata testimonia l’interesse crescente verso questa disciplina e l’importanza dell’offerta formativa offerta dall’università fiorentina.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Firenze si conferma tra le città universitarie più attrattive d’Italia per lo studio di Medicina. Con la conclusione della seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, l’Università di Firenze registra numeri che ne rafforzano il ruolo centrale nel panorama nazionale della formazione medica. Al termine di questa seconda tornata, la graduatoria di Medicina e Chirurgia risulta integralmente coperta. Gli studenti che hanno ottenuto l’assegnazione della sede potranno ora completare l’iscrizione fino al 24 gennaio, chiudendo così definitivamente il quadro delle immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medicina, Firenze tra le sedi più ambite: graduatorie piene e 580 iscritti all’Università

Medicina, oggi le graduatorie del semestre filtro: più di 30mila gli studenti bocciati. Come si stanno muovendo le universitàOggi, 8 gennaio, vengono pubblicate le graduatorie del semestre filtro per le facoltà di Medicina, con 54.

Università, pubblicate le graduatorie di Medicina. Ecco le novitàSono state rese pubbliche le graduatorie dei test di ingresso a Medicina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Università di Medicina e Chirurgia, Firenze è tra le sedi più scelte dagli studenti; Bisogni sociali, premiato a Firenze studio dei medici di medicina generale di Modena; Il Medico tra filosofia e diritto: la responsabilità al tempo dell’Intelligenza Artificiale; Medicina, recupero debiti dopo il semestre filtro: le date e come funziona.

Università di Medicina e Chirurgia, Firenze è tra le sedi più scelte dagli studentiL'Ateneo di Firenze è tra le sedi più scelte dagli studenti che hanno seguito il semestre filtro. I posti disponibili sono 580 e sono stati tutti coperti ... corrierefiorentino.corriere.it

Medicina, recupero debiti dopo il semestre filtro: le date e come funzionaDopo il semestre filtro, gli studenti avranno ora la possibilità di recuperare i debiti. Nello specifico, gli atenei apriranno degli appelli tra la fine di gennaio e il mese di febbraio per il ... tg24.sky.it

Radio 24 - Costume e Società. . Leonardo Artifoni ha 20 anni e studia Medicina a Firenze. Insieme a Niccolò Giachi ha fondato Connected, un’app gratuita dedicata agli studenti delle scuole superiori. In poco tempo Connected è cresciuta in tutta Italia ed è div facebook