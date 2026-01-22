Medei ritrova il sorriso | Determinazione giusta

Medei ritrova il sorriso con una prestazione determinata, confermando la sua crescita. Durante il blitz alla Hala COS Torwar di Varsavia, la Lube conquista tre vittorie in Europa, portandosi a 9 punti in classifica. In questa competizione, il primo criterio è il numero di vittorie, e i risultati ottenuti rafforzano la posizione della squadra nel torneo.

Il blitz alla Hala COS Torwar della capitale polacca lancia la Lube a 9 punti, anzi a 3 vittorie dato che in Europa è questo il primo criterio per le classifiche. Seconda ora è Montpellier che martedì sera aveva superato agevolmente il Leuven. Per i francesi 2 successi e 5 punti. Deluso dalla prova contro la Sir, tanto da parlare di squadra immatura, coach Giampaolo Medei ritrova il sorriso: "Siamo scesi in campo con la giusta determinazione. Si è visto subito, soprattutto al servizio, perché nella prima parte abbiamo battuto molto bene mettendo in difficoltà una squadra che poteva essere pericolosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

