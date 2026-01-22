Me Pek e Faber il 31 gennaio all' Arcistella di Trecasali

Il 31 gennaio all'Arcistella di Trecasali, i gruppi Mé, Pék e Barba propongono

Sabato 31 Gennaio, i Mé, Pék e Barba presentano "Mé, Pék e Faber", un viaggio musicale dove le loro canzoni si intrecciano indissolubilmente alla poesia senza tempo di Fabrizio De André.Non è solo un tributo, ma un dialogo tra il folk emiliano e l'eredità del grande Faber. Una scaletta inedita pensata per emozionare, cantare e celebrare la musica d'autore.CENA & PRENOTAZIONIPrima del concerto, goditi l'atmosfera del circolo con una cena in compagnia! Prenotazione tavoli per cena: 347 448 8060 (Chiamate o WhatsApp)Ingresso riservato ai soci ARCIInfo: [email protected]: www.arcistella.🔗 Leggi su Parmatoday.it

