McKennie svela il segreto della Juve | Siamo una famiglia Ogni giocatore dà l’anima per l’allenatore Sulla mia posizione dico questa cosa

In un’intervista alla CBS, Weston McKennie ha condiviso alcune riflessioni sulla Juventus, sottolineando l’importanza del senso di squadra e dell’impegno collettivo. Il giocatore ha spiegato come il gruppo si consideri una vera famiglia, con ogni membro che dà il massimo per l’allenatore e la squadra. Inoltre, ha commentato la sua posizione in campo, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza con i bianconeri.

McKennie in un’intervista alla CBS ha parlato della Juve e del segreto che sta portando i bianconeri ad ottenere dei risultati importanti. Se dovessimo analizzare la rosa della Juventus attuale alla ricerca dei profili davvero insostituibili, accanto al talento cristallino di Yildiz comparirebbe senza dubbio il nome di McKennie. Il centrocampista americano sta vivendo una vera e propria metamorfosi positiva, trasformandosi in un elemento cardine dello scacchiere bianconero. Il fattore determinante in questa evoluzione è stato l’approccio tattico e psicologico del nuovo tecnico. McKennie sembra un giocatore rigenerato dall’arrivo di Spalletti, avendo trovato quella continuità e quella fiducia che in passato erano mancate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

