McKennie racconta la trasformazione della Juve con Spalletti | Ognuno di noi sfonderebbe un muro per lui
McKennie descrive l’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, sottolineando come la sua guida abbia rafforzato il team. Con una sola frase, il centrocampista evidenzia la fiducia e l’impegno dei giocatori nei confronti dell’allenatore: “Ognuno di noi sfonderebbe un muro per lui”. Questa dichiarazione mette in luce la nuova mentalità e il rinnovato spirito di squadra sotto la gestione di Spalletti.
McKennie con una sola frase spiega come sia riuscita a cambiare la Juventus sotto la gestione di Luciano Spalletti: "Ognuno dei giocatori sfonderebbe un muro per l'allenatore".🔗 Leggi su Fanpage.it
