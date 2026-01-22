McKennie racconta la trasformazione della Juve con Spalletti | Ognuno di noi sfonderebbe un muro per lui

McKennie descrive l’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, sottolineando come la sua guida abbia rafforzato il team. Con una sola frase, il centrocampista evidenzia la fiducia e l’impegno dei giocatori nei confronti dell’allenatore: “Ognuno di noi sfonderebbe un muro per lui”. Questa dichiarazione mette in luce la nuova mentalità e il rinnovato spirito di squadra sotto la gestione di Spalletti.

Leggi anche: Spalletti stravolto in TV dopo il debutto sulla panchina della Juventus: “Sono già spalle al muro”

