Nella notte di Champions League, la Juventus conquista una vittoria importante contro il Benfica di José Mourinho, con un risultato di 2-0. I gol di Thuram e McKennie hanno contribuito al successo della squadra bianconera, evidenziando l'importanza dei singoli e della compattezza collettiva. Questa prestazione potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro del club, in particolare riguardo al rinnovo di alcuni contratti chiave.

La Juventus batte il Benfica di José Mourinho per 2-0, grazie ai gol di Thuram e Mckennie, protagonisti in una fredda serata di Champions League. Per Spalletti era fondamentale la vittoria, in modo tale da inserirsi matematicamente alla fase di play-off. La vittoria è stata portata a casa, ma a brillare nel cielo di Torino è Weston Mckennie, che tra gol e giocate importanti lancia un messaggio ben chiaro alla dirigenza bianconera: è il momento di sedersi per parlare del rinnovo dell’americano. L’uomo ovunque, la notte magica di Mckennie. La vittoria contro i portoghesi porta la firma indelebile di Weston McKennie, eletto uno dei migliori in campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

