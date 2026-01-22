Julián McKennie si distingue come protagonista della Juventus in Champions League. Un dato particolare riguarda il centrocampista texano, che evidenzia la sua importanza nel rendimento della squadra in questa competizione. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le statistiche che lo rendono un elemento chiave per i bianconeri in ambito europeo.

McKennie è l’uomo della Champions League: c’è un dato pazzesco che riguarda il centrocampista texano. Cos’è successo. La Juventus celebra un primato statistico che esalta le doti di un suo protagonista indiscusso, capace di trasformarsi in un fattore determinante oltre i confini nazionali. Secondo quanto riportato da Paolo Opta sul proprio profilo X, Weston McKennie ha scritto il suo nome nella storia recente del club. LEGGI ANCHE: Pagelle Juve Benfica: Spalletti la cambia con Conceicao, McKennie certezza, è tornato il vero Thuram VOTI Dal suo esordio in bianconero, avvenuto nella stagione 202021, nessun giocatore ha segnato più gol in Champions League con la maglia della Juve rispetto a lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie l’uomo della Champions: c’è un dato pazzesco che riguarda il centrocampista della Juve. Cos’è successo

McKennie, il centrocampista protagonista in Champions League: il dato lascia i tifosi a bocca aperta. Le ultime dopo il gol di ieri seraJuventus sta vivendo un momento di grande entusiasmo grazie alle prestazioni di Weston McKennie in Champions League.

Leggi anche: Juve Udinese: solo una squadra ha segnato più rigori dei bianconeri! E c’è un precedente che riguarda…Milik. Cos’è successo nel match dello Stadium

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Juve, cinque gol in scioltezza alla Cremonese. Spalletti aggancia Roma e Napoli: è terzo; Juve dominante: 5-0 alla Cremonese, ora è terza con Napoli e Roma; Le pagelle di Juventus-Cremonese: McKennie straripante, Audero l’unico a salvarsi tra gli ospiti; Dominio Juve: così Spalletti, Thuram, McKennie e Kalulu Streaming | DAZN IT.

McKennie eguaglia Pulisic: è il secondo americano a segnare dieci gol in Champions LeagueWeston McKennie entra nella storia. Il centrocampista della Juventus, a segno ieri sera in Juve-Benfica 2-0, è diventato il secondo giocatore americano. tuttomercatoweb.com

Juventus-Benfica 2-0, risultato finale della partita di Champions League: gol di Thuram e McKennie, gli highlightsIl risultato finale Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto, i gol e gli highlights della partita ... fanpage.it

Wes #McKennie si sta rivelando l'uomo in più per la #Juventus di #Spalletti facebook

L’uomo in più di questa è Centrocampista “alla Spalletti” nel nuovo ruolo #Juventus #DAZN x.com