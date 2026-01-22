Il Gruppo Saviola, con sede a Radicofani, ha concluso un finanziamento di 200 milioni di euro garantito Sace, della durata di 12 anni. L’operazione supporta il piano di sviluppo dell’azienda per il periodo 2025-2029, contribuendo alla crescita e alla sostenibilità delle sue attività.

Il Gruppo Saviola, che ha una delle sue sedi a Radicofani, ha perfezionato un’operazione di finanziamento da 200 milioni di euro, con garanzia Sace della durata 12 anni, finalizzata a sostenere il piano di sviluppo 2025-2029. L’operazione è stata strutturata da Banca Finint nel ruolo di arranger e loan & Sace Agent, e vede la partecipazione di primari istituti di credito in qualità di sottoscrittori del finanziamento: UniCredit, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena, Banco Desio, Crédit Agricole, Bper e Banca Popolare di Sondrio. Il finanziamento consentirà al Gruppo Saviola di potenziare la propria capacità produttiva, attraverso l’espansione e l’ammodernamento dello stabilimento di Sustinente in provincia di Mantova, e l’acquisto di impianti all’avanguardia, progettati secondo i criteri Esg. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi finanziamento al Gruppo Saviola

Gruppo Saviola, A. Saviola: “Finanziamento tassello chiave piano 2025-2029”Il Gruppo Saviola, attraverso il finanziamento annunciato, rafforza il proprio piano strategico 2025-2029.

Da pool di banche finanziamento di 200 milioni per il Gruppo Saviola con garanzia SaceIl Gruppo Saviola ha concluso un finanziamento di 200 milioni di euro, garantito da Sace, con una durata di 12 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maxi finanziamento al Gruppo Saviola; Maxi finanziamento di Saviola per il sito di Sustinente: operazione da 200 milioni; Maxi IPO in vista ad Amsterdam per il gruppo ceco della difesa CSG; Maxi finanziamento della Provincia per rifugio sulle Tre Cime. Scoppia la polemica. L'associazione: Disparità di trattamento.

Maxi finanziamento della Provincia per rifugio sulle Tre Cime. Scoppia la polemica. L'associazione: Disparità di trattamentoBOLZANO. Tensione in quota. La Provincia di Bolzano ha stanziato quasi 4 milioni per un intervento in un rifugio. Un finanziamento però che non convince l'associazione albergatori e ristoratori dell'A ... ildolomiti.it

Grimaldi, maxi-finanziamento da Intesa per tre navi green di nuova generazioneTre navi di nuova generazione faranno ulteriormente ingrandire il Gruppo Grimaldi nel 2026. Sono state acquistate con un finanziamento ottenuto da Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione ... ilmattino.it

Da pool di banche finanziamento di 200 milioni per il Gruppo Saviola con garanzia Sace. x.com

#KGM: da ogni punto di vista, la scelta migliore! Scopri le #promo di gennaio nelle Concessionarie KGM Gruppo Picca di Bari, Barletta, Foggia e Matera: Tivoli da 15.900 € con finanziamento e anticipo zero Korando da 19.900 € con finanziamento e anti - facebook.com facebook