Maxi contenzioso tra società e Comune | chiesti oltre 207mila euro per la fornitura idrica

Un contenzioso tra il Comune di San Nicola la Strada e Nepta Spa coinvolge oltre 200.000 euro, relativo a presunti mancati pagamenti per la fornitura idrica. La società ha avviato un'azione giudiziaria presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, evidenziando una controversia che riguarda obblighi economici tra le parti. La vicenda evidenzia le sfide e le implicazioni di gestione dei servizi pubblici locali.

È un contenzioso da oltre 200mila euro quello che vede contrapposti il Comune di San Nicola la Strada e Nepta Spa, società che ha avviato un'azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il presunto mancato pagamento di corrispettivi relativi alla fornitura idrica.

