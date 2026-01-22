Amazon MGM Studios ha annunciato l’ingresso di Max Parker nel cast della serie live-action God of War, basata sul popolare videogioco PlayStation. Parker interpreterà il ruolo di Heimdall, arricchendo il cast e portando un nuovo approfondimento alla narrazione. La serie, prodotta per Prime Video, si propone di adattare fedelmente l’universo di God of War, offrendo ai fan un’ulteriore interpretazione della storia e dei personaggi.

Amazon MGM Studios ha annunciato l’ingresso di Max Parker nel cast della serie live-action God of War, basata sul videogioco PlayStation. L’attore interpreterà un ruolo chiave ispirato al secondo gioco della saga, aggiungendosi ai protagonisti già confermati. Max Parker interpreterà Heimdall, il Watchman of Asgard e uno dei figli di Odino. Come noto, il celebre personaggio ha l’abilità speciale di anticipare ciò che sta per accadere. Il personaggio appare per la prima volta come antagonista in God of War Ragnarök. La notizia è stata confermata anche da Deadline. Cast e background di Parker Parker si unisce a Ryan Hurst (Kratos) e Teresa Palmer (PhoebeSif, moglie di Thor e goddess of family). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Max Parker è Heimdall | Nuovo casting per God of War su Prime Video

God of War serie TV: Ryan Hurst è Kratos su Prime VideoLa serie TV di God of War, disponibile su Prime Video, porta sullo schermo la storia di Kratos e Atreus, focalizzandosi sulla fase norrena della saga.

God of War | Prime Video ha ordinato due stagioni

