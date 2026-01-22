Mauro Sbetta, 68 anni, è stato ucciso in circostanze violente da Mamdouh Khalid, sospettato dell’omicidio. La vicenda si è svolta in un contesto di estrema brutalità, con l’aggressore che avrebbe colpito la vittima in modo abnorme, causando gravi ferite e lanciandolo dalle scale. La vicenda ha suscitato grande attenzione, anche per la natura della violenza usata e il rapporto di fiducia tra vittima e aggressore.

Si chiama Mamdouh Khalid il presunto assassino di Mauro Sbetta. La vittima, 68 anni, ex magazziniere stimato da tutti, gli ha aperto la porta con la fiducia di chi accoglie un amico. Ma quella porta, in via Marconi a Strigno, è diventata la soglia di un incubo. Khalid, manovale di 40 anni detto "Sony", lo avrebbe letteralmente massacrato sotto i colpi di una furia cieca, scatenata, con ogni probabilità, dall'ennesima pretesa di denaro. Il massacro e il volo dalle scale Nelle 19 pagine dell’ordinanza firmata dal gip Gianmarco Giua emerge un quadro di «abnorme prevaricazione». La ricostruzione è agghiacciante: una discussione degenerata in un pestaggio selvaggio. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Mauro Sbetta ucciso, la violenza «abnorme» di Mamdouh Khalid: «Prima la testa contro la vetrata, poi gli ha spezzato la spina dorsale lanciandolo dalle scale»

Mauro Sbetta è stato ucciso: la Procura indaga per omicidio, domani l'autopsiaLa Procura di Trento ha avviato un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Mauro Sbetta, 68 anni, nella sua abitazione a Strigno.

Chi ha ucciso Mauro Sbetta? Al setaccio telecamere e cerchia di conoscentiLe indagini sull'omicidio di Mauro Sbetta si concentrano sull'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulla verifica della cerchia di conoscenti del 68enne.

Mauro Sbetta è stato ucciso: la Procura indaga per omicidio, domani l'autopsiaIl 68enne è stato trovato nella sua abitazione a pochi passi da Castel Ivano con una profonda ferita alla nuca, escluso che si possa essere trattato di un incidente. Si sta cercando di ricostruire le ... trentotoday.it

Mauro Sbetta è stato ucciso. L'autopsia: è morto per i colpi alla testa e in casa c'erano almeno altre due personeCASTEL IVANO (TRENTO) - Si è svolta venerdì 16 gennaio l'autopsia sul corpo di Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto la notte fra 13 e 14 gennaio nella sua ... ilgazzettino.it

Omicidio di Strigno, il Gip nell'ordinanza che conferma il carcere per Khalid Mamdouh parla di estrema e abnorme violenza contro la vittima, motivata da questioni di denaro. Intanto in Valsugana è in corso il funerale di Mauro Sbetta. x.com

