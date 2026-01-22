Mauritius gourmet | quando il viaggio passa dalla cucina d’autore e non solo per il mare

Dal 16 al 27 febbraio 2026, Mauritius si presenta come meta di eccellenza per il turismo gastronomico presso lo Shandrani Beachcomber Resort & Spa. Un’esperienza che unisce scoperta, incontri e cucina d’autore, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare la ricchezza dei sapori locali e internazionali. Un viaggio che privilegia il gusto come elemento di scoperta, oltre alle tradizioni e alle bellezze naturali dell’isola.

C'è un modo nuovo di viaggiare che passa dal gusto, dall'incontro e dalla scoperta. A Mauritius, dal 16 al 27 febbraio 2026, lo Shandrani Beachcomber Resort & Spa si trasforma in una destinazione d'eccellenza per il turismo gastronomico internazionale. Protagonisti sono tre chef di grande talento: gli italiani David Fiordigiglio e Simone Falsaperla e il mauriziano Coopen Mooroogun, ambasciatore della cucina gourmet dell'isola. Quando la cucina diventa esperienza di viaggio. L'iniziativa nasce dall'incontro di tre visioni lontane geograficamente ma unite dalla stessa idea di cucina come linguaggio universale.

