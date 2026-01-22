Matteo de Nora, nipote dell’Amuchina e attuale Team Principal di Team New Zealand, ha partecipato alla Coppa America a Napoli. Con un approccio basato sulla costanza più che sulla velocità, sottolinea l’importanza di un lavoro continuo e strategico per il successo in mare. De Nora ha contribuito a rafforzare la presenza dei Kiwi nel mondo della vela, portando avanti una visione orientata alla perseveranza e alla dedizione.

Matteo de Nora è il Team Principal di Team New Zealand, quello che nel 2003, dopo la sconfitta nella Coppa America a favore di Alinghi che per la prima volta ha portato la Coppa nel Mediterraneo, ha creato The Mates, il gruppo di investitori che ha sostenuto fin qui i Kiwi. Ma per Napoli Matteo de Nora è colui che per primo ha avuto l’idea di portare la Coppa nel Golfo chiamando il ministro Abodi e chiedendo? Vi va di ospitare l’edizione 2027 del trofeo in Italia. I viaggi a Trapani, Brindisi, Cagliari sono risultati inefficaci. Napoli era l’unica meta gradita e possibile. L’inervista è di Giacomo Cito su Repubblica Napoli, per un cittadino del mondo con radici italiane come lei, è una scelta quasi inevitabile, De Nora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Matteo de Nora (il nipote dell’amuchina), l’uomo della Coppa America a Napoli: «A mare si vince con la costanza, non con la velocità»

Leggi anche: Dopo la morte di Ornella Vanoni la sua amata Barboncina Ondina vivrà con il nipote Matteo Ardenzi

Commercialisti, a Napoli presentata la lista unica con Matteo De Lise candidato presidenteA Napoli è stata presentata la lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con Matteo De Lise candidato presidente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Matteo De Nora, team principal di New Zealand: L’America’s Cup a Napoli uno spettacolo mai visto; Napoli, l’entusiasmo dei team: Sarà la Coppa America più bella; LIVE Spy Coppa America: certezze (si parte il 10 luglio 2027), segreti, incognite da Napoli; America's Cup, su il sipario ecco i team in gara: Feeling con Napoli.

Matteo De Nora: «Mi piacerebbe portare la Coppa America a Brindisi»BRINDISI - «Mi piacerebbe portare la Coppa America a Brindisi. Ci ha lanciato un messaggio, sono andato a vederla e mi è piaciuta». È quanto dichiarato al Corriere della Sera da Matteo De Nora, team ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Come cambia la Coppa America. De Nora, New Zealand: «Meno ciclisti, più marinai e donne a bordo. Arabia pronta tra due anni»La rotta della prossima America’s Cup, mentre quella corrente apre le ostilità sabato tra il defender Team New Zealand e lo sfidante Ineos capace di mandare a casa Luna Rossa (quindi temibile), è già ... corriere.it

Premi Studio A giovani talenti che si sono distinti per impegno e dedizione allo studio: • Francesca Dell’Acqua • Nora Jokar • Emanuele Negri • Matteo Baldanchini • Noemi Tapiglia • Sofia Angelini • Francesca Girardi • Federico Radice • Clarissa Chiodini • - facebook.com facebook