La vicenda del mattatoio di Villa Potenza evidenzia un modo di governare caratterizzato da opacità e irresponsabilità. La gestione dell’area, ormai al centro di polemiche, solleva interrogativi sulla trasparenza e sul rispetto delle istituzioni democratiche. Questa situazione rappresenta non solo un problema amministrativo, ma anche un esempio di come la mancanza di chiarezza possa compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.

"La vicenda del mattatoio di Villa Potenza non è più una semplice storia di cattiva amministrazione: è il simbolo di un modo di governare opaco, irresponsabile e irrispettoso delle istituzioni democratiche della città". Il candidato sindaco Giordano Ripa e i componenti della lista civica Futuro per Macerata tornano sulla mancata partecipazione del Comune all’asta per la struttura di Villa Potenza, acquistata poi dall’imprenditore Ilario Marcolini. "Da oltre dieci anni l’ente assiste passivamente al fallimento del progetto Cemaco, una società partecipata nata negli anni ‘90 per realizzare un mattatoio a vocazione comprensoriale e finita in liquidazione già nel 2015 – spiega Ripa con il suo gruppo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattatoio, Ripa a gamba tesa: "Parcaroli rimane a guardare, modo di governare opaco"

I casi mattatoio e Apm: "Parcaroli ha mentito, commissione d’indagine"La commissione d’indagine ha evidenziato come Parcaroli abbia mentito riguardo alla gestione dei casi Mattatoio e Apm.

La mossa di Parcaroli: "Il Comune è pronto ad acquistare il mattatoio"Il Comune di Parcaroli si prepara a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto del complesso immobiliare di Villa Potenza, inclusivo del mattatoio e di un’ampia area circostante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

MACERATA - Il candidato sindaco Giordano Ripa e la lista Futuro per Macerata sulla vicenda dell'asta: «Il Comune non ha partecipato per una scelta arbitraria. Il sindaco ha parlato vagamente ed in misura fittizia della mancanza dei tempi necessari per l’acce facebook