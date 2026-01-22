mattarella orgogliosi di voi campioni paralimpici

Ieri mattina al Quirinale si è tenuto un defilé paralimpico con la visita del presidente Sergio Mattarella ai campioni italiani. Tra loro, quattro atleti provenienti dalle Marche, tra cui Giorgio Farroni, Luigi Casadei, Ndiaga Dieng e Assunta Legnante. Un’occasione per riconoscere e valorizzare i risultati e l’impegno di questi atleti nel panorama sportivo nazionale.

Defilé paralimpico, ieri mattina al Quirinale: tra i campioni del mondo ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche quattro marchigiani, tra i quali non solo il fabrianese Giorgio Farroni e l’anconetano Luigi Casadei, ma anche Ndiaga Dieng di Montecassiano e Assunta Legnante di Civitanova. Un grande onore per loro e per tutti gli azzurri che hanno conquistato un bottino straordinario ai Mondiali 2025 di Tokyo e Nuova Delhi: 231 medaglie complessive, di cui 92 ori, 72 argenti e 63 bronzi. Un trionfo senza precedenti per lo sport paralimpico italiano. "Ho fatto fatica a contare le medaglie", ha scherzato Mattarella con i sessanta atleti presenti alle 12 in punto nella sala del Quirinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

