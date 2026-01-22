Mattarella | L’azione dell’Italia inscindibile da quella Ue

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’unità tra Italia e Unione Europea, evidenziando che le regole condivise sono fondamentali per mantenere stabilità e ordine nel mondo. Durante l’incontro con i vincitori del concorso per Segretari al Quirinale, ha ribadito che il rispetto delle norme comuni è essenziale per prevenire il ritorno alle barbarie e garantire un futuro di sicurezza e cooperazione europea.

"Non si cancellino le regole condivise" altrimenti il mondo torna alle "barbarie". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione - Corso Boris Biancheri Chiappori. "Si tratta di evitare che questo percorso di regole condivise prenda una repentina strada verso la barbarie", ha aggounto. Ai giovani diplomatici il capo dello Stato ha ricordato di avere sempre come orientamento "la Costituzione". "L'Unione europea deve assumere un ruolo centrale per quanto riguarda la vostra attività diplomatica" perchè "l'azione dell'Italia è inscindibile da quella dell'Unione.

