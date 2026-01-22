Mattarella | Italia inscindibile dalla UE

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’Unione Europea per l’Italia, evidenziando come il nostro ruolo internazionale sia strettamente legato alla coesione e alla forza dell’UE. Per tutelare il prestigio e l’efficacia delle nostre posizioni, è fondamentale mantenere unita l’Europa, poiché questa rappresenta una garanzia per il nostro protagonismo e il rispetto degli interessi nazionali nel contesto globale.

"L'Unione europea riveste un ruolo centrale per la nostra vita internazionale, per la nostra attività diplomatica, l'azione dell'Italia è inscindibile da quella dell'Unione, tutelarne coesione, prestigio, forza, efficacia di posizoni è in realtà un'altra forma di tutela del nostro protagonismo, del nostro interesse nazionale, della nostra capacità di essere ascoltati nella vita internazionale".

