Mateta Juve il francese rompe con il club | il Crystal Palace non è soddisfatto dell’offerta bianconera | i dettagli della questione

Mateta Juve, il trasferimento tra Juventus e Crystal Palace si complica. La società inglese non ritiene soddisfacente l’offerta avanzata dai bianconeri, che cercano di definire i termini del trasferimento. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi nei prossimi giorni. Restano da valutare le prossime mosse di entrambe le parti per trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le società.

Mateta Juve, la punta rompe con il club, ma l’offerta bianconera non convince gli inglesi. I dettagli dell’operazione mercato. Sul tavolo verde del mercato invernale, Comolli ha deciso di vestire i panni del giocatore di poker consumato: tra bluff calcolati, all-in strategici e carte coperte, l’Amministratore Delegato bianconero sta cercando di portare a casa il piatto più ricco, quello che porta il nome di Jean-Philippe Mateta. Tuttavia, la partita si sta rivelando più complessa del previsto e il “vedo-non vedo” della dirigenza juventina si scontra con la rigidità del Palace, che al momento continua a fare muro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juve, l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace. Ecco cosa sta succedendo: un club inglese bussa alla portaMateta, attaccante del Crystal Palace, ha manifestato insoddisfazione dopo la respinta dell’offerta della Juventus.

Mateta Juve, pronta l’offerta bianconera per l’attaccante del Crystal Palace: questa la strategia di Ottolini. Le ultimeLa Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Quote calciomercato Juventus Mateta, sarà il francese il rinforzo per Spalletti?La Juventus è alla ricerca di una nuova punta per rinforzare il reparto offensivo. Luciano Spalletti avrebbe indicato la necessità di un. tuttomercatoweb.com

Juve-Mateta, si decide nelle prossime ore: il francese proverà a forzare la manoLe prossime ore potrebbero essere da dentro o fuori per Jean-Philippe Mateta alla Juventus. Come riportato da TMW, l'attaccante classe 1997 della nazionale francese, vuole lasciare ... tuttojuve.com

MATETA HA RIFIUTATO UNA NUOVA DESTINAZIONE LA JUVE PUÒ ANCORA SPERARE facebook

#Juve tra #EnNesyri e #Mateta • Tutti e due i giocatori aprono alla Juve. • Il Crystal Palace chiede 40M per Mateta e ha già rifiutato una proposta. • Nessuna offerta ufficiale per En-Nesyri, che vorrebbe andare via per giocare di più #calciomercato x.com