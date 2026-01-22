La Juventus mantiene aperte le trattative per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. Nella giornata di oggi, si sono registrati nuovi contatti tra le parti, con i bianconeri che propongono un prestito con obbligo di acquisto condizionato alla qualificazione alla Champions League 202627. La trattativa è ancora in fase di definizione, mentre la società valuta le opzioni per rinforzare l’attacco.

Mateta Juve, bianconeri ancora fermi sulla proposta: prestito con obbligo legato alla Champions League 202627. Il francese spinge per l’addio. La Juventus ha deciso di giocare a carte scoperte, inviando un segnale inequivocabile alla controparte inglese in questa complessa partita a scacchi per il rinforzo offensivo. Nonostante la dirigenza non abbia affatto abbandonato la pista che porta a Jean-Philippe Mateta, la strategia è cambiata radicalmente nelle ultime ore, trasformandosi in un vero e proprio “take it or leave it”. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, infatti, proprio stamattina la società ha annunciato al Crystal Palace la sua decisione definitiva: non ci saranno rilanci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juve, bianconeri ancora alla finestra per il bomber del Palace: in mattinata nuovo contatto con gli inglesi. Cosa è successo

Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesiIl Crystal Palace ha ufficialmente risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta.

Mateta Juventus: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa è successo

Argomenti discussi: Mateta, la Juve insiste: ma c'è il nodo commissioni agenti. En-Nesyri l'alternativa; Mateta alla Juve, rifiutata la prima offerta dei bianconeri. Ecco cosa chiede il Crystal Palace; Juve, nuovo rilancio per Mateta ma al Palace ancora non basta. En-Nesyri è il piano b; Il piano della Juventus per l'attaccante a gennaio: Mateta resta il primo obiettivo, En-Nesyri è l'alternativa al francese.

