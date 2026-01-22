Matera arrestato 28enne | così organizzava su Instagram le trattative per smerciare cocaina

A Matera, un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. Le indagini hanno rivelato che il soggetto organizzava le trattative e i contatti tramite Instagram, facilitando così l’attività illecita. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e recuperato prove che collegano l’individuo alle operazioni di vendita. Questa operazione evidenzia l’uso dei social media come strumento nelle attività criminali.

Eseguito un arresto a Matera. Un 28enne del luogo è stato fermato in flagranza di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile durante un servizio mirato contro il traffico di droga. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si è svolta nel corso di specifici servizi di controllo predisposti per contrastare il traffico di droga nella città di Matera. Gli agenti hanno notato il sospettato mentre entrava in un garage adiacente alla sua abitazione.

